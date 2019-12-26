На дне Мойки обнаружили ноги убитой Анастасии Ещенко

На дне Мойки обнаружили ноги убитой Анастасии Ещенко
Убитая аспирантка СПбГУ. Фото: скриншот из Facebook Анастасии Ещенко

В районе Юсуповского дворца на дне реки Мойки специалисты обнаружили пластиковый пакет, в котором находились ноги убитой и расчлененной историком Соколовым аспирантки.

На данный момент нельзя однозначно утверждать, что останки принадлежат 24-летней Анастасии Ещенко. Точно установить, чьи ноги нашли водолазы, просканировав дно реки, поможет экспертиза. О страшной находке в четверг, 26 декабря, сообщает «Мойка78«, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Несмотря на предстоящее исследование, в полиции не ставят под сомнение, что обнаруженные останки принадлежат погибшей аспирантке.

7 ноября 2019 года экс-доцент СПбГУ Олег Соколов убил, а затем расчленил и попытался спрятать в водах Мойки свою студентку, Анастасию Ещенко. Мотивы преступления до конца неясны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что историк Соколов останется под стражей до апреля 2020 года.

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