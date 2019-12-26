Артист Мариинского театра стал жертвой телефонных мошенников

Мужчина объяснил, что ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка. В ходе разговора мошенник попросил назвать код, присланный на телефон, после чего с карты сняли существенную сумму.

Заявление в правоохранительные органы поступило в среду, 25 декабря. 42-летний артист Мариинского театра обратился в полицию Адмиралтейского района, рассказав, что стал жертвой телефонных мошенников. По словам потерпевшего, ему поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился как сотрудник банка.

После злоумышленник заявил, что с банковской картой артиста проводятся сомнительные операции, и попросил назвать код, который выслал в сообщении. Пострадавший сообщил цифры собеседнику, а после разговора заметил, что со счета исчезла крупная сумма — 52 тысячи рублей. Полицейские разыскивают злоумышленников.

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