Артист Мариинского театра стал жертвой телефонных мошенников

Артист Мариинского театра стал жертвой телефонных мошенников
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении телефонных преступников. Фото: pixabay.com

Мужчина объяснил, что ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка. В ходе разговора мошенник попросил назвать код, присланный на телефон, после чего с карты сняли существенную сумму.

Заявление в правоохранительные органы поступило в среду, 25 декабря. 42-летний артист Мариинского театра обратился в полицию Адмиралтейского района, рассказав, что стал жертвой телефонных мошенников. По словам потерпевшего, ему поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился как сотрудник банка.

После злоумышленник заявил, что с банковской картой артиста проводятся сомнительные операции, и попросил назвать код, который выслал в сообщении. Пострадавший сообщил цифры собеседнику, а после разговора заметил, что со счета исчезла крупная сумма — 52 тысячи рублей. Полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге попали за решетку таксисты, грабившие людей.

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