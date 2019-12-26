На Просвещений трамвай «психанул» и сошел с рельсов

На Просвещений трамвай &#171;психанул&#187; и сошел с рельсов
Фото: https://vk.com/spb_today

Что стало причиной инцидента – не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского сошел с рельсов трамвай. В результате два вагона перекрывают часть дороги. Пока непонятно, что стало причиной инцидента и пострадал ли кто-нибудь. Пользователи считают, что может образоваться пробка, поэтому водителям стоит быть осторожнее. Уже сейчас проезд затруднен.

«Психанул»,

— уверена Наталья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Долгоозерной петербуржцы стоят в пробках из-за ДТП. Машины столкнулись на перекрестке Авиаконструкторов и Долгоозерной. «Шкода», пишет свидетель, «ушатала» «Хендай».

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