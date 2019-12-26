Названы предварительные причины кончины Галины Волчек

Пока что информацию не подтверждали официально.

Об этом стало известно 26 декабря. Обо всем сообщает Telegram-канал Mash, официальной информации пока не поступало. Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек оказалась в больнице 24 декабря. У нее диагностировали воспаление легких. На протяжении двух дней у актрисы отказывали внутренние органы. В четверг днем Галина Волчек перестала дышать – по предварительным данным, причиной смерти стал отек мозга и легких.

Свои соболезнования уже выразил мэр Москвы, а также многие звезды шоу-бизнеса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галина Волчек впала в кому из-за болезни. Советская актриса театра и кино, театральный режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована в московскую больницу после жалоб на сильные боли в грудной клетке.