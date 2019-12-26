Блогерша родила в прямом эфире ради «лайков»

Блогерша родила в прямом эфире ради &#171;лайков&#187;
Фото: https://www.instagram.com/sofia_stuzhuk/

Многодетная мама хотела доказать, что роды – это не больно.

Необычный прямой эфир провела блогерша София Стужук. Совсем недавно она родила в домашнем бассейне своего третьего ребенка. Весь процесс она сняла на видео, чтобы подписчики могли за ним наблюдать. Девушку поддерживал супруг, который был рядом и периодически делал Софии массаж. Также у бассейна стояли дети и с любопытством ждали появления на свет сестрички или братика. Роженица объяснила, что решилась на съемки ради других девушек, которые считают, что рожать больно.

«Но это ведь отнюдь не так! Пожалуйста, уловите мысль. Роды — это прекрасно. Роды — это волшебство, таинство появления новой жизни»,

— написала она.

Далеко не все подписчики оценили поступок Софии. Они считают такие условия антисанитарными и надеются, что никто больше не станет повторять подобные подвиги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер-миллионник Марьяна Ро собирается рожать.

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Блогерша родила в прямом эфире ради «лайков»
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