СК возбудил дело после падения рабочего в шахту лифта в Буграх

От полученных травм рабочий скончался в больнице. Фото: Pixabay

От полученных травм рабочий скончался в больнице. Фото: Pixabay

По факту падения рабочего в шахту лифта в поселке Бугры возбуждено уголовное дело.

Напомним, 24 декабря на стройке во Всеволожском районе Ленобласти произошел несчастный случай. Рабочий упал в шахту лифта с высоты 12-го этажа. ЧП произошло на строительной площадке ЖК «Энфилд».

По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности во время проведения работ, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти.

Как полагает следствие, электродвигатель сорвался с крепления, в результате чего 45-летний мужчина упал в шахту. От полученных травм он скончался в больнице.

Сейчас правоохранители устанавливают круг лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении работ. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попал в реанимацию после падения с веревки из простыней. 32-летний мужчина захотел выбраться из квартиры на пятом этаже с помощью веревки из простыней.