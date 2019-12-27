Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета близ Алма-Аты 27 декабря.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По последним данным в результате крушения самолета под Алма-Атой погибло 12 человек, 49 пострадали.

Сегодня утром в Казахстане потерпел крушение самолет, следовавший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На воздушном судне авиакомпании Bek Air находились, по предварительным данным, сто человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Изначально сообщалось о семи погибших. Россиян на борту разбившегося лайнера не было, сообщили в генконсульстве России в Казахстане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крушении частного вертолета над Новосибирском. Воздушное судно разбилось. На его борту находился только пилот, он не выжил.