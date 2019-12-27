Росприроднадзор проверяет, что за стоки сбрасывает МПБО-2 во Всеволожском районе

В Ленобласти Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора начало проверку по факту обращения организации. Сотрудники сообщили о сбросе загрязнённых стоков.

Сброс производится в дренажную канаву через трубу, которая выведена с территории СПб ГУП «Завод МПБО-2» в деревне Янино-1 Всеволожского района. Заявители отметили, что в сбрасываемых стоках содержатся нефтепродукты.

Как сообщили в Роспортебнадзоре, в ходе осмотра прилегающей к заводу территории специалисты обнаружили трубу, отводящую стоки в указанную канаву. В данной точке был произведен отбор проб стоков. После результатов исследования будет принято процессуальное решение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудники Росприроднадзора проверяли на загрязнения Ижору.