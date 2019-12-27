За 2019 год продажи машин в Петербурге снизились на 3%

Отметим, что среди отдельных моделей лидер последних лет Hyundai Solaris может уступить пальму первенства Hyundai Creta. Фото: pixabay.com

Отметим, что среди отдельных моделей лидер последних лет Hyundai Solaris может уступить пальму первенства Hyundai Creta. Фото: pixabay.com

С января по ноябрь уходящего года в Северной столице продали 138 981 единицу новых автомобилей, что на 3% показателей 2018-го.

При этом наиболее резким падение было в ноябре 2019 года, когда продажи снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации статистического агентства «Auto-Dealer-СПб», в общей сложности за ноябрь продали 13670 автомобилей. Руководитель агентства Михаил Чаплыгин считает, что к концу года падение авторынке в Петербурге опустится до 4%.

Самыми популярными моделями остаются KIA, Hyundai и Lada, продажи которых, несмотря на общую отрицательную динамику, лишь повышаются. За 2019-й год их продавали на 37,6% активнее, чем в прошлом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следующем году изменятся правила постановки на учет новых автомобилей.