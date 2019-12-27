Оборонного подрядчика в Петербурге подозревают в налоговых махинациях

Следствие полагает, что производитель металлоконструкций «Конвент Плюс» вписывал в налоговые документы якобы подлежащие вычету суммы НДС с 2015 года по 2017-й. Фото: pixabay.com

Следствие полагает, что производитель металлоконструкций «Конвент Плюс» вписывал в налоговые документы якобы подлежащие вычету суммы НДС с 2015 года по 2017-й. Фото: pixabay.com

В Северной столице подрядчика «Конвент Плюс» на гособоронных заказах подозревают в налоговых махинациях. По данным следствия, на возврате НДС общество получило более 35 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сегодня, 27 декабря, после нескольких обысков и допроса отпустили под подписку о невыезде бизнесмена Сергея Рыжкова. Он дал признательные показания.

Уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствие полагает, что с 2015 года по 2017-й под управлением предпринимателя компания выписывала документы якобы подлежащие вычету налогов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемых в похищении человека. Троица катала связанного жителя Петергофа два часа на «ВАЗе», после чего их остановили сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленники могут быть причастны к аналогичным преступлениям.