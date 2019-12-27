Под Петербургом эстонец устроил серьезное ДТП — пострадали двое

На автодороге «Парголово — Огоньки» во Всеволожском районе Ленобласти «Ситроен» неудачно развернулся, столкнувшись со встречной «Ладой Вестой».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу утром, 27 декабря на трассе «Парголово — Огоньки». 52-летний житель Эстонии за рулем «Ситроен С5», совершая маневр, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Вестой». От удара «Ладу» выбросило в кювет.

Пострадали водитель и пассажир отечественного авто, оба госпитализированы в больницу Токсово с травмами разной степени тяжести, сообщает «Дорожный инспектор». Правоохранительные органы уточняют обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Сосновом Бору пожилой мужчина попал под колеса рейсового автобуса, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.