За незаконную перепланировку помещений объекта культурного наследия петербургский вуз оштрафован на 100 тыс. рублей

Проведение работ с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга было не согласовано.Фото: Pixabay

Проведение работ с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга было не согласовано.Фото: Pixabay

Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей Санкт-Петербургский государственный морской технический университет за нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия.

Установлен факт незаконной перепланировки помещений, расположенных на антресоле, а также первого этажа здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Дом Второго Каменноостровского товарищества устройства постоянных квартир (с кирпичной оградой и скульптурами львов)» 1913 – 1914 годов постройки, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Проведение работ с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга было не согласовано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга жильцы пожаловались в прокуратуру на незаконную перепланировку дома, который представляет из себя объект культурного наследия. Речь идет о доме 51 на Садовой улице Петербурга. Проверка показала, что компания “Тандер” решила открыть в помещении магазин “Магнит” и поэтому демонтировала перегородки и заполнила дверные проемы.