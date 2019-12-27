Следствие по делу об убийстве аспирантки СПбГУ завершится весной 2020 года

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев рассчитывает, что следствие по делу об убийстве аспирантки СПбГУ завершится к началу весны 2020 года.

После этого защита и Олег Соколов начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

«Следственные действия почти окончены. Действия по ст. 215 и ст. 217 УПК РФ ожидаем в феврале или марте», – сказал адвокат историка, сообщает ТАСС.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.