Лисица Патрикеевна решила поохотиться за утками в Гатчинском парке

Лисица Патрикеевна решила поохотиться за утками в Гатчинском парке
Лисица бегает по гатчинскому парку. Фото: vk.com/grib_spb

Жители Гатчины опять заметили лисицу Патрикеевну. Местные хорошо знакомы с лисицей и привыкли, что она просит еду или приходит поохотиться за утками.

Очевидцы опубликовали видеозапись с лисицей в сообществе «Вконтакте» «Грибы и Грибники СПб».

На кадрах видно, как лисица бегает по гатчинскому парку и охотится за утками.

«Лисы нынче пошли не те… В лесах не прячутся, уток не ловят, им дворцово-парковый ансамбль Гатчины да… людей подавай», — пишет автор поста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе жители Петербурга заметили лисицу. Очевидцы отметили, что лисица погуляла немного по улице вблизи домов и убежала.

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Лисица Патрикеевна решила поохотиться за утками в Гатчинском парке
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