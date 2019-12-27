Лисица Патрикеевна решила поохотиться за утками в Гатчинском парке

Жители Гатчины опять заметили лисицу Патрикеевну. Местные хорошо знакомы с лисицей и привыкли, что она просит еду или приходит поохотиться за утками.

Очевидцы опубликовали видеозапись с лисицей в сообществе «Вконтакте» «Грибы и Грибники СПб».

На кадрах видно, как лисица бегает по гатчинскому парку и охотится за утками.

«Лисы нынче пошли не те… В лесах не прячутся, уток не ловят, им дворцово-парковый ансамбль Гатчины да… людей подавай», — пишет автор поста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе жители Петербурга заметили лисицу. Очевидцы отметили, что лисица погуляла немного по улице вблизи домов и убежала.