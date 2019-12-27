В Петербурге на деревьях начали появляться почки

Растения Северной столицы восприняли аномально теплый декабрь как весну и, вслед за распускающимися цветами, на деревьях стали набухать почки.

Петербуржцы замечают в городе даже бабочек, не поверивших в приход зимы. В пятницу, 27 декабря, в Удельном парке заметили почки на деревьях. Немногим ранее в парке Монрепо из-под земли показались крокусы, растения, первыми предсказывающие скорую весну.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов, однако, сообщает о, хоть и слишком медленно, но все же наступающей зиме в городе на Неве. Так, сейчас акватория Невы постепенно затягивается льдом, а ближайшее время в Северную столицу и вовсе придут морозы — температура опустится до -7 градусов. При этом снега по-прежнему не ожидается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о прогнозе метеорологов на главную ночь в году.