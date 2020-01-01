Forbes озвучил самых богатых музыкантов десятилетия

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых обеспеченных музыкантов ушедшего десятилетия.

Лидером списка стал хип-хоп исполнитель, однако, довольно неожиданный. Самым богатым музыкантом последних десяти лет назван 54-летний Андре Ромелл Янг, выступающий под псевдонимом Dr. Dre. Несмотря на то, что последний его альбом вышел пять лет назад, сегодняшнее состояние Андре оценивается в 950 миллионов долларов.

На втором месте — обладательница множества премий, актриса и культовая американская певица Тейлор Свифт. На данный момент она владеет 825 миллионами долларов. Замыкает тройку лидеров Бейонсе с состоянием в $685 миллионов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых богатых людях России 2019 года. Среди них первенство отдано Владимиру Потанину, который за 2019 год увеличил свое состояние почти на $8 млрд.