WhatsApp анонсировал появление «исчезающих сообщений»

WhatsApp анонсировал появление &#171;исчезающих сообщений&#187;
Фото: Pixabay

Теперь сообщения из групповых чатов будут удаляться самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает WABetaInfo. Новая функция уже появилась в бета-версии мессенджера для систем iOS и Android. Пользователи смогут настроить приложение так, чтобы сообщения из групповых чатов со временем удалялись – это нужно, чтобы освободить память телефона и не тратить ее на послания из прошлого.

Отмечается, что настроить функцию смогут администраторы чата, все остальные никак не могут повлиять на это.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году. Он перестанет работать на Windows Phone, а также прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone.

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