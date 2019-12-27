Алгоритм научили находить недостоверные новости

Он сможет предотвращать распространение фейков в Сети.

Обо всем сообщается на сайте «arXiv.org». Создателями алгоритма являются специалисты канадского университета Уотерлу. Они придумали, как бороться с недостоверными новостями в Сети. Эксперты придумали нейросеть, способную разыскивать и пресекать распространение фейков. Пока что алгоритм ошибается – примерно в 10% случаев. Ученым нужно его доработать и тогда у ложных новостей не будет шансов на жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор предоставил список ресурсов с фейковыми новостями. На данный момент в этот список вошли 27 сайтов.