Алгоритм научили находить недостоверные новости

Алгоритм научили находить недостоверные новости
Фото: https://pixabay.com

Он сможет предотвращать распространение фейков в Сети.

Обо всем сообщается на сайте «arXiv.org». Создателями алгоритма являются специалисты канадского университета Уотерлу. Они придумали, как бороться с недостоверными новостями в Сети. Эксперты придумали нейросеть, способную разыскивать и пресекать распространение фейков. Пока что алгоритм ошибается – примерно в 10% случаев. Ученым нужно его доработать и тогда у ложных новостей не будет шансов на жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор предоставил список ресурсов с фейковыми новостями. На данный момент в этот список вошли 27 сайтов.

алгоритм фейк
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В массовом ДТП в Купчино пострадал маленький ребенок
Швеция, защищаясь от России, увеличила расходы на армию
Минфин США объяснил, куда пропали 1,5 трлн долларов
Путин хочет восстановления авиасообщения с Египтом
Алгоритм научили находить недостоверные новости
Ученые рассказали, что ВИЧ становится опаснее и более заразным
Сеть магазинов электроники DNS собирается строить город в России
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года