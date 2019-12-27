Фадеев рассказал, что ссорился с Наргиз из-за критики России

Фадеев рассказал, что ссорился с Наргиз из-за критики России
Максим Фадеев и Наргиз. Фото: @nargizzakirova_official/ Instagram

Он уверяет, что ее ненависть к стране была почти что единственным поводом для конфликтов.

Об этом стало известно 27 декабря. Обо всем продюсер Макс Фадеев рассказал в беседе с изданием Super. Он отметил, что Наргиз похожа на персонажа из книги «Собачье сердце», которого превратили из пса в человека. Продюсер убежден, что комментировать поведение певицы то же, что и пытаться понять поступки Шарикова.

«Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы»,

— признал Фадеев.

Он заявил, что Наргиз ненавидела провинцию и критиковала маленькие залы, где ей приходилось выступать. Фадеев сожалеет, что артистка не была благодарна своим слушателям за любовь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наргиз заявила, что лейбл Фадеева распался из-за нее. Певица считает, что у продюсера «происходит что-то с психикой». Она пожелала Фадееву здоровья.

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