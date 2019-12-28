Козак надеется на компромисс с Европой по «Северному потоку-2»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия и страны ЕС найдут компромисс по газопроводу «Северный поток-2», несмотря на санкции США.

«Мы уверены в том, что в сотрудничестве с Евросоюзом мы решим эту проблему и найдём компромисс, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что давление со стороны США будет усиливаться, но возможности Вашингтона не безграничны.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.