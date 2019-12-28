В Челябинской области пенсионерки производили водку на заброшенном заводе

В Челябинской области пенсионерки производили водку на заброшенном заводе
Дело предприимчивых пенсионерок ушло в суд. Фото: pixabay.com

Три пенсионерки оккупировали заброшенное предприятие в Верхнеуральске и развернули там собственное производство алкоголя.

Завод, в здании которого разместились пожилые женщины, работал с 2001 по 2016 год и производил, в том числе, спиртные напитки. После консервации предприятия оборудование осталось в рабочем состоянии, чем не преминули воспользоваться старушки. Одной из них 59 лет, двум другим — 64 года.

При этом женщины наняли сотрудников, не рассказав им, что трудиться придется на нелегальном производстве, сообщает агенство URA.RU. В течение полугода пенсионерки изготовили 40 тысяч бутылок водки, заработав 7 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерском районе Ленинградской области нетрезвая женщина упала на своего шестимесячного ребенка. Малыша госпитализировали.

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В Челябинской области пенсионерки производили водку на заброшенном заводе
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