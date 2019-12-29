В Турции разработали собственный электрокар

До 2030 года планируется выпустить хэтчбек и седан этой же марки. Фото: Twitter @RTErdogan

До 2030 года планируется выпустить хэтчбек и седан этой же марки. Фото: Twitter @RTErdogan

Турецкий автопром представил собственный электрический кроссовер. Презентовал автомобиль сам президент Турции Реджеп Эрдоган.

Демонстрация электрокара состоялась в пятницу, 27 декабря. Видеозапись с тестовой поездкой на кроссовере марки TOGG турецкий лидер выложил в совем официальном twitter-аккаунте. Автомобиль оснащен задним приводом с мощностью в 200 лошадиных сил, есть также полноприводная версия с мощностью в 400 л/с.

Электрокар разгоняется до сотни километров в час за 7,6 и 4,8 секунды соответственно. Инновационному турецкому автомобилю для полной зарядки хватает 30 минут, при этом аккумулятор рассчитан на 500 километров хода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экспорт автомобилей с петербургского предприятия Hyundai в течение 2019 года увеличился почти в два раза, на 44%.