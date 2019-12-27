Петербургский завод Hyundai увеличил экспорт автомобилей на 44%

Чаще всего машины покупали граждане Казахстана и Белоруссии.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба компании. За 2019 год заводу удалось экспортировать 17 тысяч автомобилей – это на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего за машинами Hyundai в Санкт—Петербург обращались из Казахстана и Белоруссии. Представители завода отметили, что в 2020 году ожидают прирост экспорта.

Всего за текущий год произвели около 245 тысяч автомобилей – это на два процента больше, чем в прошлом.

Напоминаем, что завод под Петербургом открыли девять лет назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году изменятся правила регистрации автомобилей. Теперь в процедуре не будет принимать участие ГИБДД — дилеры сами будут осматривать машины и отправлять всю информацию через госуслуги.