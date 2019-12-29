Suzuki и Renault разбились вдребезги после столкновения на пересечении Космонавтов и Орджоникидзе

В Петербурге на пересечении Космонавтов и Орджоникидзе произошло ДТП с двумя легковыми авто. От столкновения иномарок дорогу усыпало осколками.

Все произошло сегодня утром, 29 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что Suzuki и Renault залетели на разделительную полосу. К месту происшествия прибыла скорая помощь.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» предполагают, что столкновение произошла из-за невнимательности одного из водителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербуржца после пьяного застолья. По предварительной информации в квартире произошла драка.