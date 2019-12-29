Федор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator

Федор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator
Федор Емельяненко. Фото: instagram.com/fedoremelianenkoofficial

Боец Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона в поединке Bellator. Поединок закончился победой для российского бойца.

Бой состоялся в воскресенье, 29 декабря, в японском городе Сайтама.

На счету 43-летнего Емельяненко уже 39 побед и 6 поражений. 41-летний экс-чемпион UFC Джексон выиграл 38 боев, проиграл — 14.

В Японии российский спортсмен провел 27 поединков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, когда состоится бой Нурмагомедова и Фергюсона. Соответствующую информацию предоставил менеджер Нурмагомедова в своем Twitter-аккаунте.

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