Ученые доказали, что владельцы собак дольше живут

Ученые доказали, что владельцы собак дольше живут
Немецкая овчарка. Фото: Pixabay

Шведские ученые провели исследование и выяснили, что владельцы собак живут дольше.

В основе исследования, которое опубликовано в журнале Circulation, лежит наблюдение за 4 миллионами жителей США, Канады, Британии, Скандинавии, Новой Зеландии и Австралии.

Ученые пришли к выводу, что наличие в доме собаки действительно снижает риск смерти человека на 24%, а для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, этот показатель еще выше — 31%.

По мнению ученых, владельцы собак живут дольше из-за эмоциональной поддержки своих четырехлапых друзей.

«Мы смогли доказать, что владельцы собак испытывают меньше депрессивных чувств и больше взаимодействуют с другими людьми», — отметил Туве Фолл, один из авторов исследования из Упсальского университета.

Ранее gazeta.spb сообщала о том, что экспериментально доказано, собаки переживают стресс вместе со своим хозяином. О том, что психоэмоциональное состояние животного зависит от состояния его хозяина, выяснили ученые из Швеции.

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