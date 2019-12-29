Два предприниматели подозреваются в краже иномарки в Петербурге

Два предприниматели подозреваются в краже иномарки в Петербурге
Фото: Pixabay.com

Один из обвиняемых в преступлении уже арестован.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Владелец Kia Rio обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Он рассказал, что машина была припаркована у дома на Юнтололовском проспекте. 16 декабря возбудили уголовное дело и приступили к поискам преступников.

В результате задержаны два предпринимателя – 37 и 52 лет. У них при обыске изъяли еще два автомобиля, в багажнике одного из них обнаружили поддельные номера и оборудование для программирования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе у безработного угнали внедорожник стоимостью 3,6 млн.

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