Лунева нарядился в Дед Мороза и жонглировал мандаринами

Лунева нарядился в Дед Мороза и жонглировал мандаринами
Фото: https://twitter.com/TeamRussia

Футболист поздравил россиян с наступающим Новым годом.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Видеозапись с Андреем Луневым выложили в Twitter-аккаунте «Сборной России». На ней футболист предстал в костюме Дед Мороза – он жонглирует мандаринами, поздравляя всех болельщиков с наступающим праздником.

«Хотите капельку волшебства? Она есть у нас. Андрей Лунёв превратился в Деда Мороза и поздравляет вас с наступающим Новым годом!»,

— говорится в посте.

Некоторые в комментариях отметили, что игрок давно превращается в дедушку, а другие думают, что он уже начал отмечать и снимался немного пьяным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» рассказал о восстановлении Мамманы, Малкома и Лунева. Андрей Лунев сейчас проводит индивидуальные занятия и процедуры на базе. Он присоединится к команде на первом сборе.

андрей лунев дед мороз
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