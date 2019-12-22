«Зенит» рассказал о восстановлении Мамманы, Малкома и Лунева

«Зенит» рассказал о восстановлении Мамманы, Малкома и Лунева
Малком. Фото: instagram.com/luisfernandomenezesgarcia

«Зенит» рассказал, как идет восстановление игроков команды Эмануэля Мамманы, Малкома и Андрея Лунева.

Эмануэль Маммана сейчас восстанавливается в Аргентине с местным физиотерапевтом, сообщает «Чемпионат». К команде футболист присоединится на первом сборе, но будет проходить этап восстановления и тренироваться по индивидуальной программе.

На первом сборе Малком должен начать тренировки в общей группе, но на этом этапе все зависит от состояния футболиста. Сейчас динамика восстановления положительная.

Андрей Лунев сейчас проводит индивидуальные занятия и процедуры на базе. Он присоединится к команде на первом сборе.

Бразильцу Малкому провели операцию на бедре заграничные врачи, однако на реабилитацию футболист вернулся в Северную столицу. Аргентинский спортсмен Эммануэль Маммана также провел некоторое время в клинике Испании, где перенес хирургическое вмешательство. В матче с «Уралом» Маммана повредил колено.

Малком перешел в состав петербургского клуба этим летом. Ранее он играл в испанской «Барселоне». В составе «Зенита» Малком успел сыграть всего в двух матчах, после чего получил травму бедра в игре с «Динамо», которая состоялась в августе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у Мамманы диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. После обследования, проведенного в российских клиниках, было принято решение о дополнительной консультации у зарубежных медиков.

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«Зенит» рассказал о восстановлении Мамманы, Малкома и Лунева
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