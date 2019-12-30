Самолет из Нового Уренгоя прибыл в Петербург с опозданием в 5 часов

Рейс авиакомпании «Ямал» отправлением из Северной столицы в Новый Уренгой был задержан на пять часов. Это не единственный самолет, который будет задержан сегодня утром.

Согласно информации с онлайн-табло петербургского аэропорта «Пулково», изначально самолет должен был вылететь в Ямало-Ненецкий автономный округ в 3:05 ночи в понедельник, 30 декабря. Однако, он вылетел из Петербурга с пятичасовой задержкой — в 8 утра.

Кроме того, с задержкой в 35 минут вылетит в Сочи рейс авиакомпании Red Wings — его отправление назначено на 8:25. Самолет авиаперевозчика «РусЛайн» в Нарьян-Мар вылетит из Пулково с часовым опозданием — в 9:40. Самолет той же авиакомпании задерживается в Калугу на полтора часа — он вылетит в 12 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Пулково задерживали самолет в Новосибирск.