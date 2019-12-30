Крушение самолета EgyptAir в 2016 году произошло из-за утечки кислорода

Причиной крушения самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir в море у берегов Египта три года назад произошло из-за утечки легковоспламеняющегося кислорода в кабине пилота.

Как сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на закрытые данные судебного расследования, утечка кислорода в кабине пилота, в свою очередь, привела к возгоранию и последующему пожару.

Ранее французский адвокат семей погибших в авиакатастрофе заявил, что неисправность самолета была подтверждена предварительным расследованием. Правозащитник считает, что авиаперевозчик должен был об этом знать. Позже в египетском министерстве гражданской авиации опровергли это. Эксперты из комиссии по расследованию катастрофы также заявляли, что на телах погибших были обнаружены остатки взрывчатого вещества. Однако, французское расследование также опровергло эти данные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США при крушении самолета погибли пять человек.