В США при крушении самолета погибли пять человек

В результате крушения легкомоторного самолета неподалеку от города Лафайетт в штате Луизиана погибли пятеро человек.

Трагический инцидент произошел в субботу, 28 декабря, около 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на сведения местной пожарной службы. По предварительной информации, на борту находилось шесть человек, из них пятеро стали жертвами авиакатастрофы.

Шестой пассажир вместе с водителем автомобиля, который, вероятно, попал под ударную волну во время крушения самолета, госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Воздушное судно успело пролететь лишь 1,5 километра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о причинах авиакатастрофы под Алма-Атой, в которой погибли двенадцать человек. Предположительно, самолет рухнул из-за ошибки пилота, плохой погоды или технической неполадки.