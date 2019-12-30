В Красногвардейском районе воры через окно вытащили сейф с 10 млн рублей

Владельцы украденного имущества получили не лучший подарок к Новому году. Фото: pixabay.com

Владельцы украденного имущества получили не лучший подарок к Новому году. Фото: pixabay.com

Двое неизвестных пробрались в квартиру одного из домов по Среднеохтинскому проспекту через окно и украли сейф с 10 млн рублей, мужские часы за 400 тысяч и украшения на 1,5 млн.

В воскресенье, 29 декабря, в правоохранительные органы с заявлением обратился 25-летний петербуржец, сообщивший, что видел воров, проникнувших в квартиру через окно. Затем злоумышленники вытащили сейф, погрузили его в своей автомобиль BMW X5 и уехали.

Позже, по словам владельцев имущества, было уточнено, что преступники похитили, в общей сложности, около 10,5 миллионов рублей наличными, ювелирные украшения, дорогие часы и травматический пистолет. На данный момент полиция разыскивает нарушителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инжиниринговая компания накопила долг по зарплате сотрудникам более чем в миллион рублей.