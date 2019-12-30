В Петербурге суд приговорил к заключению врача, по вине которого погиб пациент

Суд Калининского района постановил, что из-за неправильных действий хирурга городской поликлиники №86 скончался человек.
По информации прокуратуры, осужденный являлся заведующим Центра амбулаторной хирургии в петербургской поликлинике. В 2018 году к нему обратилась пациентка, которая стала жертвой непрофессионализма, сообщили в пресс-службе ведомства.
В процессе оказания помощи медик допустил попадание лидокаина (анестетика) в кровеносный суд, а затем, пытаясь ликвидировать опасность, привел к острой сердечно-легочной недостаточности, от которой и скончалась потерпевшая. Суд обвинил врача в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы и запрет на 2 года заниматься врачебной деятельностью.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получивший пожизненный срок экс-участковый выслушает еще один приговор.