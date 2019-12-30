В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов со средней по стране

Первый замглавы комитета Государственной думы по контролю и регламенту Олег Нилов вынес на обсуждение вопрос об уравнении зарплат депутатов с оплатой труда рядовых граждан.

По мнению Олега Нилова, это будет этичным и моральным поступком со стороны властей. Кроме того, подобное нововведение могло бы стать чрезвычайно приятным новогодним подаркам для жителей России. О предложении урезать зарплаты депутатов до средней по стране в понедельник, 30 декабря, сообщило агентство «Москва».

Эта инициатива является встречной, так Нилов отреагировал на идею парламентария Ленинградской области, Владимира Петрова, предложившего разработать комплекс мер по соблюдению «нравственного» поведения чиновников на корпоративных мероприятиях. Он также посоветовал не демонстрировать публично фотографии с застолий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты не стали обращаться к Медведеву по поводу мусоросжигания.