Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по телефону. Они обсудили поставки нефти и газа.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

«Рассмотрены вопросы, связанные с поставками в Белоруссию газа и нефти из России. Достигнута договоренность о продолжении переговоров по этой тематике по линии хозяйствующих субъектов двух стран», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, 20 декабря президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Петербурге. Главы встретились в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. Путин и Лукашенко обсудили пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время саммита ЕАЭС, прошедшего накануне в Санкт-Петербурге, рассказал о своей первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белоруссии поделился этой историей в пятницу, 20 декабря, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза, состоявшегося в Северной столице. Лукашенко отметил, что его знакомство с президентом Российской Федерации произошло раньше вступления Путина в эту должность.