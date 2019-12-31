Стало известно, как лучше хранить блюда с новогоднего стола

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказал, как хранить блюда с праздничного стола так, чтобы есть их можно было и после новогодней ночи.

Питер бен Эмбарек отметил, что салаты и горячие блюда можно есть еще несколько дней после того, как отметили праздник, однако следует соблюдать некоторые условия. Эксперт подчеркнул, что не стоит держать блюда на столе долгое время, а лучше как можно скорее убрать в холодильник.

Как сообщили «РИА Новости», специалист добавил, что, если поставить в холодильник сразу много еды, то температура в нем поднимется, а значит продукты охладятся до нужной температуры спустя какое-то время. По словам Эмбарека, для хранения блюд нужна температура от 5 градусов и ниже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россияне начали готовить менее вредные блюда для фигуры на Новый год.