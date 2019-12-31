Трамваи встали из-за слетевшей рельсы на пересечении Северного и Тихорецкого

Трамваи встали из-за слетевшей рельсы на пересечении Северного и Тихорецкого
На участке собралась пробка. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили о пробке из трамваев в Калининском районе Петербурга. По их словам, на пересечении Северного и Тихорецкого слетела рельса.

Все произошло сегодня ночью, 31 декабря. Инцидент приостановил движение общественного транспорта, в результате чего собралась пробка.

Трамвайная рельса слетела по неизвестным причинам.

«Там видимо идет текущий ремонт с заменой рельс в кривой», — предположил пользователь социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом ДТП на КАД, в результате которого пострадали два человека.

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Трамваи встали из-за слетевшей рельсы на пересечении Северного и Тихорецкого
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