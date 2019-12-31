Дождь, мокрый снег и «плюсовая» температура ждут петербуржцев в новогоднюю ночь

В течение суток температура воздуха не опустится ниже 2 – 4 градусов тепла. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В течение суток температура воздуха не опустится ниже 2 – 4 градусов тепла. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Последний день уходящего года в Северной столице будет теплым и облачным. Днем обещают мокрый снег, петербуржцам рекомендуют вооружиться зонтиками.

Небольшие осадки также пройдут ночью в виде дождя. Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем, 31 декабря, ветер будет северо-западным и северным со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по городу, в течение суток температура воздуха не опустится ниже 2 – 4 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем — незначительно меняться.

В МЧС уточнили, что опасные или неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новогодней программе в Петербурге. Главное празднование Нового года пройдет на Дворцовой площади и Невском проспекте.