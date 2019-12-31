Бизнесмены Трабер и Дебердеев стали новыми акционерами «ЛОЭСК»

Электросетевая компания Ленинградской области расширила круг акционеров. 37,5% акций получили бизнесмены Илья Трауберг и Рамис Дебердеев.

Сделку провел Дмитрий Симонов, генеральный директор компании «Росток», которая, в свою очередь является владельцем 75,1% акций в «ЛОЭСК». Оставшаяся часть принадлежит правительству Ленобласти. Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря.

Планируется, что с января следующего года деятельность компании распространится не только на 47 регион, но и на Петербург. «ЛОЭСК» будет называться АО «ЛОЭСК — электрические сети Ленобласти и Санкт-Петербурга» и, следовательно, компания откроет еще один филиал и приобретет дополнительную зону ответственности за Северную столицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планирующейся сделке по покупке ТРЦ «Галерея».