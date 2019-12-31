Экс-глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Карлос Гон получил известность после того, как вывел Nissan из тяжелого кризиса. Фото: Wikipedia

Карлос Гон получил известность после того, как вывел Nissan из тяжелого кризиса. Фото: Wikipedia

Бывший президент и генеральный директор Renault и Nissan сбежал из-под домашнего ареста в Японии из-за политического преследования.

Экс-руководитель автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан. Для этого ему пришлось нарушить условия освобождения под залог, однако сам Гон заявляет, что скрывался от политического преследования, а не от правосудия.

Японский суд обвиняет экс-топ-менеджера в крупных финансовых нарушениях. Карлос не согласен с предъявляемыми обвинениями и назвал судебную систему Японии «фальсифицированной». На данный момент предприниматель находится в Ливане, гражданином которого является. Он также может рассчитывать на помощь Франции, поскольку имеет французский паспорт.

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