Клип группы Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

Видеоролик культовой рок-группы конца 1980-х Nirvana на композицию Smells Like Teen Spirit посмотрели более миллиарда раз.

Официальное видео на песню Smells Like Teen Spirit, снятое в 1991 году, выложили на YouTube десять лет назад, в 2009 году. Это второй клип из девяностых на YouTube, количество просмотров которого перешагнуло за миллиард. Первым рекордный показатель установил клип на песню November Rain американского коллектива Guns N’ Roses.

Третье место по общему количеству просмотров занимает видеоролик на известную композицию Zombie группы Cranberries, ей не хватает до миллиарда буквально двадцати тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в список самых высокооплачиваемых российских YouTube-блогеров вошла пятилетняя девочка, живущая в Краснодарском крае. Канал приносит ей и её семье 18 миллионов долларов в год.