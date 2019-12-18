Пятилетняя девочка из России вошла в список самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube

Сейчас Настилы ролики выходят на семи языках. Фото: pixabay.com

Сейчас Настилы ролики выходят на семи языках. Фото: pixabay.com

Пятилетняя Настя Радзинская из Краснодарского края вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes c годовым доходом в $18 млн.

Суммарная аудитория каналов Насти составляет 107 миллионов человек. Наибольшей популярностью пользуются блоги Like Nastya Vlog и Like Nastya. Каналы имеют 42 и 15 миллионов подписчиков соответственно. Общее количество просмотров видеозаписей пятилетней девочки — более 42 миллиардов.

Годовой доход канала оценивается в 18 миллионов долларов до вычета налогов и сумм, уходящих на услуги менеджеров и юристов. Настя и её родители являются рекламными партнерами крупных производителей детских товаров.

Девочка родилась с диагнозом ДЦП и врачи не давали утешительных прогнозов. Тогда папа Насти решил завести YouTube-канал, чтобы следить за успехами дочери. Болезнь отступила, а видеоблог, кажется, значительно превзошел ожидания отца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самым оплачиваемым Instagram-блогером признана Ксения Собчак.