Собчак возглавила рейтинг самых богатых Instagram-блогеров по версии Forbes

Собчак возглавила рейтинг самых богатых Instagram-блогеров по версии Forbes
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Составлен рейтинг самых богатых российских блогеров в популярной социальной сети Instagram. Лидирующую строчку заняла генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак.

По версии журнала Forbes, телеведущая заработала на рекламе за год 1,6 млн долларов. Следом идет телеведущая Регина Тодоренко. За аналогичное время ее доход достиг 0,86 млн долларов. Замыкает ТОП-3 актриса и певица Ольга Бузова с годовым заработком в 0,86 млн долларов.

В рейтинг также вошли автоблогер и чемпион мира по виртуальным автогонкам Алан Енилеев (0,85 млн долларов) и певица Полина Гагарина (0,77 млн долларов).

Далее следуют певица Елена Темникова, спортсмен и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, актириса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, видеоблогер Ида Галич.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых богатых женщинах России.

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