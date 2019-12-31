На Савушкина под мостом столкнулись две легковушки и спровоцировали пробку

Вечером 31 декабря на улице Савушкина произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло под мостом недалеко от гипермаркета «Лента». В результате ДТП образовалась пробка.

«ДТП под мостом недалеко от Ленты на Савушкина. Служб нет, проезд затруднён. Из-за аварии пробка на Савушкина начинается уже от Атлантик-Сити. Запасайтесь терпением», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.