Новый год в поездах встретили более 75 тыс. человек

В России Новый год в поездах дальнего следования встретили более 75,5 тысяч пассажиров.

Всего 31 декабря 2019 года в путешествие на поезде отправились более 207 тыс. человек, сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании».

Начальники поездов лично поздравили пассажиров по громкой связи.

Самыми популярными направлениями у россиян, решивших встретить Новый год прямо в вагоне поезда, стали крымский Симферополь, Казань и Северная столица.

Согласно данным сервиса путешествий Tutu.ru, все пассажиры, отправляющиеся по этим направлениям в канун Нового года, выезжают в путешествие из Москвы. Жители России также активно покупали билеты на поезда в Минск, Мурманск, Челябинск и Саратов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по сравнению с прошлым годом количество пассажиров, ездящих на поездах «Аллегро» увеличилось на 15%. Во время новогодних праздников между Хельсинки и Петербургом будут курсировать сдвоенные составы.