Поезда «Аллегро» ходят в Финляндию двойными составами в новогодние праздники

По сравнению с прошлым годом количество пассажиров, ездящих на поездах «Аллегро» увеличилось на 15%. Во время новогодних праздников между Хельсинки и Петербургом будут курсировать сдвоенные составы.

За время новогодних праздников в Финляндию приедут более 60 тысяч российских туристов. В 2018 году этот показатель составлял 57 тысяч человек, сообщает служба новостей Yle со ссылкой на железнодорожную компанию VR.

Сдвоенные составы скоростного поезда «Аллегро» запустили на популярные рейсах на время новогодних каникул. Такие составы позволят увеличить количество пассажиров одного рейса в два раза — до 660 человек.

Согласно данным ж/д компании, по итогам этого года между Хельсинки и Петербургом будет совершено более 550 тысяч поездок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поезда «Аллегро» за 11 месяцев перевезли более полумиллиона человек.