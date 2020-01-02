В России начали действовать электронные трудовые книжки

В России начали действовать электронные трудовые книжки
В России введены электронные трудовые книжки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Закон об электронных трудовых книжках официально вступил в силу на территории России. Теперь этот документ будет вестись в цифровом формате.

Как сообщает ТАСС, сотрудники теперь смогут запрашивать у работодателей данные о трудовой деятельности в электронном, либо бумажном формате. На данный момент все работодатели обязаны проинформировать своих работников о новом законе до начала августа 2020 года, чтобы сотрудник сделал выбор формата. При этом бумажный формат документа по-прежнему останется действующим.

Граждане, которые впервые вступят в трудовые отношения, с 2021 года будут иметь только электронные книжки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал закон о введении с 2020 года электронных трудовых книжек в России.

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