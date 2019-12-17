Путин подписал закон о введении с 2020 года электронных трудовых книжек в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года на территории страны будут действовать электронные трудовые книжки.

О подписании закона стало известно во вторник, 17 декабря. При этом бумажный формат документа по-прежнему останется действующим. В течение следующего года работники смогут поменять вид трудовой книжки, обратившись с соответствующим заявлением к руководству.

В дальнейшем сведения о трудовой деятельности в электронном виде можно будет получить либо в ПФР, либо через портал «Госуслуги». Кроме того, с 2021 года россиянам, впервые получающим трудовые, будут выдавать их только в электронном виде.

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