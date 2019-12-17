Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с домашним насилием

Порядка 70% россиян уверены, что в стране нужен закон о профилактике семейно-бытового насилия. Соответствующие результаты были получены в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, женщины (80%) говорили о его необходимости чаще мужчин (57%). О маловажности данного вопроса заявил почти каждый пятый участник исследования — 17%. Большинство граждан также говорят о недопустимости домашнего насилия. Соответствующий вариант ответа выбрали 90% респондентов. В важности поднимаемой темы уверены около 78% участников исследования.

Каждый пятый (12%) житель признался, что никогда не задумывался о теме домашнего насилия, а также не знал о такой проблеме. О подобных случаях понаслышке узнали 40% россиян. 58% ничего не слышали о таких инцидентах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о поправках к законопроекту о домашнем насилии. Их подготовили депутаты Госдумы и российские правозащитники.